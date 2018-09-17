Balıkesir'de gelin arabasının arkasındaki ilginç yazı

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan Abdullah Talay, gönlünü kaptırdığı Zeynep Kıygın ile evlendi. Bigadiç'te Okçular Mahallesi'nden alayla gelin alındı. Gelin arabasının arkasına, ”Bundan sonra son söz benim olacak. Peki karıcığım” yazdırıldı. Yazının ilgi çektiğini anlatan damat Abdullah Talay, “Gelin arabasını süslerken, arabanın arkasına ne yazalım diye düşündük. Amcamın oğlu Yunus Talay bunu teklif etti. Büyük ilgi gördü. Düğünümüze katılan dostlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Fatma Talay

