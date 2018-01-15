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Balıkesir'de izinsiz kazı yapan 8 kişi yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde izinsiz kazı yapan 8 kişi yakalandı.

Balıkesirde izinsiz kazı yapan 8 kişi yakalandı

15 Ocak 2018 15:59

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ile Bandırma ve Erdek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince izinsiz kazı yapanlara operasyon düzenlendi. Bandırma'nın Ergili Mahallesi'nde Daskyleion antik kenti civarında izinsiz kazı yapan B.G., A.Ö., M.I., E.G., M.Ö. ve A.A. isimli şahıslar muhtelif kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı. Olayla ilgili B.G., A.Ö., M.I., E.G., M.Ö., ve A.A. hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

Erdek'in Aşağıyapıcı Mahallesi Kocaormanaltı mevkiinde kazı yapan C.C.P. ve B.H.K de suçüstü yakalanırken, 2 adet dedektör ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili C.C.P. ve B.H.K. gözaltına alındı. Her iki olayla alakalı tahkikat sürüyor.

İbrahim Aldemir

Etiketler: balıkesir, kazı

 

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