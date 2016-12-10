Diğer
Kategoriler

Balıkesir’de kazanan yok

TFF 1. Lig’in 14. haftasında Balıkesirspor sahasında Şanlıurfaspor ile karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen maç 1-1 berabere bitti.

Balıkesirde kazanan yok

10 Aralık 2016 21:25

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada gelişen Şanlıurfaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Abdulaziz topu ağlara buluşturdu. 0-1

73. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Eray Ataseven’in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

KÜNYE

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Erkan Engin x, Ahmet Şimşek x, Candaş Elbil x

Balıkesirspor: Vukovic xx, Oğuzhan xx, Eray xx, Mehmet Boztepe xx (Ndongala dk. 72 xx), Bekamenga xx, Burak Çalık xx, Uğur Aygören xx, Glumac xx, Bülent Cehavir xx, Foxi Ketheova xx (Nizamettin dk. 59 xx), İshak xx

Yedekler: Atilla, Oğuz, Doğa, Çağatay, İbrahim İçuz

Teknik Direktör:Can Cangök

Şanlıurfaspor: Sinan xx, Hasan Batuhan xx, Abdülaziz xx (Mertcan dk. 76 x), Artun xx (Batuhan Karadeniz dk. 55 x), Andrei xx, Hüseyin xx, İzzet xx, Kağan xx, Cemil xx, Fevzi xx (Halil Koçer dk. 88 x) Şaban xx

Yedekler: Tomic, Amın Askar, Muhammet, Dos Santos Fortes

Teknik Direktör: M.Kemal Kılıç

Goller: Abdülaziz (dk. 13) (Şanlıurfaspor), Eray (dk. 73) (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Mehmet Boztepe, Glumac (Balıkesirspor), Andrei Marc (Şanlıurfaspor)

Etiketler: balıkesirspor, Şanlıurfaspor


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç