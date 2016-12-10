MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada gelişen Şanlıurfaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Abdulaziz topu ağlara buluşturdu. 0-1
73. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Eray Ataseven’in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
KÜNYE
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Erkan Engin x, Ahmet Şimşek x, Candaş Elbil x
Balıkesirspor: Vukovic xx, Oğuzhan xx, Eray xx, Mehmet Boztepe xx (Ndongala dk. 72 xx), Bekamenga xx, Burak Çalık xx, Uğur Aygören xx, Glumac xx, Bülent Cehavir xx, Foxi Ketheova xx (Nizamettin dk. 59 xx), İshak xx
Yedekler: Atilla, Oğuz, Doğa, Çağatay, İbrahim İçuz
Teknik Direktör:Can Cangök
Şanlıurfaspor: Sinan xx, Hasan Batuhan xx, Abdülaziz xx (Mertcan dk. 76 x), Artun xx (Batuhan Karadeniz dk. 55 x), Andrei xx, Hüseyin xx, İzzet xx, Kağan xx, Cemil xx, Fevzi xx (Halil Koçer dk. 88 x) Şaban xx
Yedekler: Tomic, Amın Askar, Muhammet, Dos Santos Fortes
Teknik Direktör: M.Kemal Kılıç
Goller: Abdülaziz (dk. 13) (Şanlıurfaspor), Eray (dk. 73) (Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Mehmet Boztepe, Glumac (Balıkesirspor), Andrei Marc (Şanlıurfaspor)