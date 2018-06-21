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Balıkesir’de otomobil takla attı: 5 yaralı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada biri ağır 5 kişi yaralandı.

Balıkesirde otomobil takla attı: 5 yaralı

21 Haziran 2018 18:54

Edinilen bilgilere göre, Pelitköy Mahallesi Pelitköy rampasında Ayvalık’tan Burhaniye istikametine giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 17 HY 318 plakalı otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak taklalar attı. Araç içinde sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı. Kazada Sami Danacı, Yunus Danacı, Nesibe Danacı, Cevriye Akın ve Mustafa Akın yaralandı. Yaralılar Burhaniye Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan Yunus Danacı’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Emrah Elmas

 

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