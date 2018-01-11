Balıkesir’de PKK operasyonu 7 gözaltı



Edinilen bilgilere göre, Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit ve Altıeylül ilçelerinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda PKK\PYD terör örgütü adına faaliyet yürüterek propaganda ve özerklik çalışmaları yaptıkları, sosyal medya üzerinden terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulundukları iddia edilen kişilere yönelik Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit ve Altıeylül ilçelerinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca eş zamanlı operasyon düzenlendi.

PKK\PYD terör örgütü adına faaliyet yürüterek propaganda ve özerklik çalışmaları yaptıkları, sosyal medya üzerinden terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulundukları iddia edilen R A., T C.,T A., K Ş., M Ç., G S. ve H Y. yakalanarak gözaltına alınırken olayla ilgili iki, kişinin de yakalanması için çalışma yapılıyor. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Emrah Elmas