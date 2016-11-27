Edinilen bilgilere göre, Gömeç ilçesinde bir süredir psikolojik tedavi gören ve bu sebeple silahına el konulan polis memuru S.K. (40), iddialara göre sabah saat 10.45 sıralarında Yaya Mahallesi İmam Caddesi'ndeki evinde cinnet getirerek eşi F.K. (34), kızları G.K. (6) ve İ.K.'yı (6) bıçakladı. Daha sonra kendisini de bıçakladığı iddia edilen polis memuru S.K. ağır yaralandı. Evde yaşanan arbede ve gürültü üzerine çevre sakinleri polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, polis memurunun eşi F.K.'nın öldüğünü, kızları G.K. ve İ.K.’nın ağır yaralandığını tespit etti. Polis memuru S.K.’nın da yaralı olduğu belirlendi. Yaralılardan G.K. Ayvalık Devlet Hastanesine, İ.K. Edremit Devlet Hastanesine ve S.K. da Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan 3 yaralının da hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Emrah Elmas

