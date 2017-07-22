Diğer
Kategoriler

Balıkesir’de psikiyatri servisi hizmete girdi

Balıkesir’de sağlık sektöründeki eksikliklerin giderilmesi için yoğun bir çalışma içine girildi.

Balıkesirde psikiyatri servisi hizmete girdi

22 Temmuz 2017 16:19

Devlet Hastanesi Turgut Solak Ek Hizmet Binası’nda yer alan Psikiyatri Servisi, 40 yatak açık ve 20 yatak kapalı toplam üzere 60 yatak kapasitesi ile hizmet vermeye başladı.

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Servet Kocaöz, “Hizmete giren bu kliniğimiz sayesinde, il dışına sevk yapılan akut psikiyatrik rahatsızlığı olan hastaları artık merkezimizde tedavi edeceğiz. Ek binamızda hastalarımızı konsülte edecek her branşta uzmanımız ve deneyimli Psikiyatri uzmanlarımız var. Bu hastalarımız için çok büyük bir avantaj” dedi.

Toplum ve Ruh Sağlığı konusunda başarılı çalışmaları ile bilinen Uzm. Dr. Umut Karasu ile Uzm. Dr. Naim Erhan Özgüler’in bu merkez de görev yapacağı açıklandı.
Geçtiğimiz hafta faaliyete başlayan merkez sayesinde il dışı hasta sevkinin ise önüne geçilirken, il dışından da ilk hasta sevki alındı.

Genel Sekreter Op. Dr. Servet Kocaöz, “Zorunlu kalmadıkça il dışına akut psikiyatrik hasta sevk yapmayacağız. Bundan sonraki hedefimiz evsiz kronik psikiyatrik hastaların kendi yaşamını idame ettirecek düzeye gelinceye kadar bakım ve eğitimini sağlayacak bir merkezi Balıkesir’imize kazandırmak olacaktır” diye konuştu. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!