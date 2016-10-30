Balıkesir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Servet Kocaöz ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Murat Yeşilbaş, Biyokimya Uzmanı Dr. Özgür Baykan’ın laboratuar cihazlarında dışa bağımlılığı önlemek ve yüksek kit fiyatlarını düşürmek için yaptığı çalışmaları yerinde inceledi. Dr. Özgür Baykan, “D vitamininin kemik ve iskelet patolojileri yanında son yıllarda kanserler, DM, astım, psikiyatrik bozukluklar başta olmak üzere pek çok hastalıkla ilişkili olabileceğine dair bildirilen yayınlar, bu testin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de klinisyenlerce sık istemine sebep olmaktadır. Öyle ki 2013 yılında Atatürk Devlet Hastanesinde D vitamini çalışılması için yıllık harcanan miktar yaklaşık 17 bin lirayken 2014 yılında 42 bin 500 lira ve 2015 yılında yaklaşık yüzde 340 artarak 187 bin 500 liraya ulaşmıştır. İlimizde D vitamini testine yapılan harcama 2014 yılında tüm biyokimya laboratuvar giderlerinin yaklaşık yüzde 3.3’ünü oluştururken 2015 yılında ise yüzde 11.2’sini oluşturmuştur. Buna rağmen 2015 yılında bu miktar karşılığı alınan test adedi Balıkesir halkının ancak yüzde 1.75’inin sadece bir kez D vitamini düzeyinin ölçülebilmesini mümkün kılmaktadır. Çünkü birim test maliyetleri yaklaşık olarak B12 vitaminin 5 katı, Serbest T4 testinin ise 10 katı civarındadır. Öncelikle D vitamini ölçüm maliyetini düşürmeyi hedeflenen bu çalışmada dünyada uzun süre altın standart kabul edilen HPLC (Yüksek Performanslı Sıvı Kromotorafisi) yöntemini kullanıldı. Metot geliştirme ve validasyon süreci laboratuvarlarda tamamlandı. D vitamini ölçüm maliyetini mevcut kullandığımız yöntemin yaklaşık 8’de bir fiyatına düşürüldü. Yöntem kit karşılığında alındığında istenen 35 bin test, hasta başı maliyeti 15,70 lira. Toplam maliyeti ise 549 bin 500 lira iken geliştirdiğim metotla yine istenen 35 bin test, hasta başı maliyet 2,27 liraya düşürüyor. Toplam maliyet 79 bin 450 lira oluyor. Aradaki fark ise 470 bin 50 lira" diye konuştu.

Geliştirilmiş olan metot ile çalışılması durumunda hastanede iki yıl içerisinde yaklaşık olarak 470 bin lira tasarruf sağlanması hedeflendiğini ifade eden Baykan, "Testin doğruluğu ve izlenebilirliğinin tayini için iç kalite kontrol materyalleri (Recipe, Germany) ve dış kalite kontrol materyali (DEQAS, Vitamin D External Quality Assessment Scheme, UK.) ve standart referans materyal kullanıldı (TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü, Türkiye). Maliyetlerin ve dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlayan bu projenin hastanemizde sınırlı kalmamasının ülke ekonomisi açısından oldukça önemli olduğunu düşünmekteyiz. Bu amaçla bakanlığımız bünyesinde hizmet veren sağlık kurum ve kuruluşlarına eğitim programları düzenlemek başta olmak üzere teknoloji transferi de dahil her türlü desteği vermekten mutluluk duyarız” dedi.

Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Dr. Murat Yeşilbaş ise, “Erken ve doğru tanı yöntemleri geliştirmek ve dış ülkelere bağımlılığı azaltmak için ben ve kurumumuz her türlü desteğe hazırız” şeklinde konuştu.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Servet Kocaöz de, “Bu şartlarda yeni tanı metotları araştırıp geliştiren Dr. Özgür Baykan gibi idealist arkadaşlarımıza her türlü desteğe hazırız. Yeni hastanemiz faaliyete geçtiğinde çok daha iyi koşullarda ve daha modern cihazlarla kendilerine çalışma imkanı inşallah sunacağız, çalışmalarından dolayı doktorumuzu ve çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bekir Terzioğlu

BALIKESİR