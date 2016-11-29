Gece saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle alarm durumda olan Gömeç Belediyesi ekiplerinin zamanında müdahalesi ile köprü ve riskli bazı evler boşaltıldı. Önlemler sayesinde can kaybı yaşanmadı. Ancak ilçe genelinde büyük çapta maddi hasar oluştu. Dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış sonrası Kemalpaşa Köprüsü yıkıldı. İlçede onlarca evi ise su bastı.

Belediye Başkanı Kazım Arslan tüm önlemlerin alındığını bildirerek, ”Şiddetli yağışta zararımız var, ekiplerimiz alarm durumda sel felaketi yaşanan yerlerde süratle evlerden sular boşaltılıyor” diye konuştu.

Bekir Terzioğlu - Emrah Elmas

BALIKESİR