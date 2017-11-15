Balıkesir'de suda büyük indirim

Kafaoğlu, su fiyatlarındaki yüzde 20 teklifi değiştirerek yüzde 25 olarak komisyona havale ettirdi. Kırsal bölgelerde atık su bedelinin alınmayacak olması su faturalarını da yüzde 47 oranında düşürecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yeni başkanlık koltuğuna oturan Zekai Kafaoğlu, ilk müjdeyi verdi. Başkan Kafaoğlu kendilerine gelen şikayetleri dikkate aldıklarını belirterek, birim su fiyatında suya yüzde 25 indirime gideceklerini söyledi.

Kafaoğlu, meclis maddelerindeki yüzde 20 su indirim teklifini değiştirerek yüzde 25 olarak komisyona havale ettiğini duyurdu. Kırsal mahallelerden alınan atık su bedelini de iptal edeceklerin söyleyen Başkan Kafaoğlu, meclis üyeleri tarafından alkışlandı. Kırsal bölgelerden alınan ve mecliste iptal edilmesi yönünde teklif verilen atık su bedelinin faturalara yansımaması durumunda ise toplam faturada yüzde 47 oranında indirim olacağı açıklandı.

Öte yandan, Başkan Zekai Kafaoğlu'nun vatandaşların şehrin birçok noktasında hizmet veren BALPARK ile ilgili şikayetler üzerine de çalışma yapılması talimatını verdiği ve BALPARK uygulamasının birçok ilçede rafa kaldırılacağı, il merkezinde ise birkaç cadde ile sınırlandırılacağı öğrenildi.

Taşkın Sarıca