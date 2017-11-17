Balıkesir'de terör operasyonu| Balıkesir haberleri

Edinilen bilgilere göre Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca İl genelinde yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, halen kırsal alanda silahlı örgüt mensuplarıyla faaliyet yürütülen ve aşırı sol terör örgütleri içerisinde bulunan TKP/ML-TİKKO (Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist-Türkiye İhtilalci Köylü Kurtuluş Ordusu), THKO (Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu), Dev-Yol (Devrimci Yol) DHKP/C (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi) ve DKP/BÖG (Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri) PKK/KCK bölücü terör örgütünün propagandasını yaptığı ve bu örgütlerle ilişkili olduğu yönünde bilgi elde edilen kişilere yönelik yürütülen istihbari araştırma ve inceleme faaliyetleri kapsamında; Edremit Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli Bigadiç, Edremit ve Çanakkale Ayvacık ilçelerinde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.

Söz konusu operasyonda ; Bigadiç'te 1, Edremit'te 2 ve Çanakkale İli Ayvacık İlçesinde 1 kişi olmak üzere toplam 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların sorgu ve ifade alma işlemlerine devam edilmekte

Emrah Elmas