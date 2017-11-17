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Balıkesir'de terör operasyonu| Balıkesir haberleri

Balıkesir ve Çanakkale'de yapılan operasyonlarda terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Balıkesirde terör operasyonu| Balıkesir haberleri

17 Kasım 2017 08:35

Edinilen bilgilere göre Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca İl genelinde yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, halen kırsal alanda silahlı örgüt mensuplarıyla faaliyet yürütülen ve aşırı sol terör örgütleri içerisinde bulunan TKP/ML-TİKKO (Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist-Türkiye İhtilalci Köylü Kurtuluş Ordusu), THKO (Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu), Dev-Yol (Devrimci Yol) DHKP/C (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi) ve DKP/BÖG (Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri) PKK/KCK bölücü terör örgütünün propagandasını yaptığı ve bu örgütlerle ilişkili olduğu yönünde bilgi elde edilen kişilere yönelik yürütülen istihbari araştırma ve inceleme faaliyetleri kapsamında; Edremit Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli Bigadiç, Edremit ve Çanakkale Ayvacık ilçelerinde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.

Söz konusu operasyonda ; Bigadiç'te 1, Edremit'te 2 ve Çanakkale İli Ayvacık İlçesinde 1 kişi olmak üzere toplam 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların sorgu ve ifade alma işlemlerine devam edilmekte 

Emrah Elmas

Etiketler: balıkesir, terör operasyonu

 

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