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Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde yaşanan kazada otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi.


27 Ekim 2016 10:01

Edinilen bilgiye göre, Bigadiç’ten Salmanlı Mahallesi istikametine giden 10 US 952 plakalı motosiklet sürücüsü Osman Kapacak (75) ara yola dönmek isterken, karşı yönde Salmanlı Mahallesi'nden Bigadiç’e seyir halindeki Emin K. (63) yönetimindeki 10 Y 7144 plakalı otomobilin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Kapacak’ın cesedi otopsi için Bigadiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili Bigadiç Jandarma Komutanlığı ve Bigadiç Cumhuriyet Savcılığı inceleme başlattı.

Bahadır Demirçeviren

Etiketler: balıkesir, Bigadiç, kaza


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