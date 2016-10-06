Balıkesir-Edremit D 550 kara yolunun Balya kavşağında, Mehmet Altun idaresindeki 06 FP 8227 plakalı özel otomobil ile Muzaffer Kocabaş'ın kullandığı 10 NT 386 plakalı özel otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Mehmet Altun ile aynı otomobildeki İslam Aktepe, Fatih Aka ve diğer aracın sürücüsü Muzaffer Kocabaş, Güler Miran ve Fatih Kocabaş yaralandı. Kazada yaralananlar, 112 ambulanıyla Balıkesir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza sebebiyle trafiğe tek yönlü olarak kapanan kara yolu, araçların kaldırmasının ardından tekrar açıldı.