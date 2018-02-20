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Balıkesir’de uyuşturucu satıcısı 3 kişi tutuklandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde uyuşturucu kullanımına karşı yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu satıcısı 3 kişi tutuklandı.

Balıkesirde uyuşturucu satıcısı 3 kişi tutuklandı

20 Şubat 2018 15:21

Balıkesir Emniyetine bağlı Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde uyuşturucu kullanıma karşı son 4 gün içerisinde yapılan çalışmalarda 3 uyuşturucu satıcısı yakalanarak tutuklandı. Gerçekleştirilen 7 ayrı operasyonda 15 gram bonzai, 27 gram esrar maddesi, 1 gran metamfetamin, 20 gram kenevir tohumu, 6 adet extacy hap ve 9 adet regapen hap ele geçirildi. Operasyon sonucunda 17 şahıs hakkında uyuşturucu bulundurmak ve kullanmaktan işlem yapıldı.

Hasan Otağ Fırıncıoğulları
 

Etiketler: balıkesir, uyuşturucu

 

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