İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir'deki kuduz karantinasına ilişkin açıklama

Balıkesir'deki kuduz karantinasına ilişkin açıklama
Balıkesir'deki kuduz karantinasına ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Sarılar Mahallesi’nde kuduz hastalığı tespit edilen bir büyükbaş hayvanın itlaf edildiğini, bölgede aşılama ve karantina işlemlerinin yapıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Sarılar Mahallesi'nde bir büyükbaş hayvanda kuduz hastalığı tespit edilmesine ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlık, hastalığın meraya dayalı hayvancılık yapmakta olan ve 5 büyükbaş hayvanı bulunan bir vatandaşın işletmesinde çıktığını aktararak, hastalıklı hayvanın itlaf edildiği bilgisini verdi.

Açıklamada, "İşletme dezenfekte edilmiştir. Bu kapsamda söz konusu hastalığın yaban hayatı kaynaklı ısırma sonucu ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Hastalık mihrakında derhal aşılama ve karantina işlemleri yapılmıştır. Yine söz konusu kırsal alanın etrafında bulunan Hacıbozlar, Kırtık, Yalancılar, Kuzgun mahallelerinde de aşılama çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca söz konusu yerleşim yerlerinde sadece büyükbaş hayvanlar değil, kedi ve köpekler de aşılanmıştır. Netice itibariyle konuya ivedilikle müdahale eden Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, gerekli bütün tedbirleri alarak hassasiyetle çalışmalarını sürdürmektedir" denildi. 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.