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Balıkesir'e potada İran desteği

Balıkesir Büyükşehir Engelli Basketbol Takımı'nın İranlı transferleri Mehdi ve Hassan attıkları sayılarla skora etki ediyor. Başarılı oyuncular, Türkiye'ye ve Balıkesir'e gelince çok sıcak bir şekilde karşılandıklarını söylediler.

Balıkesire potada İran desteği

08 Kasım 2016 11:17

Balıkesir Büyükşehir Engelli Basketbol takımında oynayan basketbolcular Mehdi Ghorbani ve Mohammad Hassan Sayari, takımlarına sayıları ile büyük katkı veriyor.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’u, İranlı Mehdi Ghorbani ve Mohammad Hassan Sayari’nin attığı sayılar taşıyor. Balıkesir Büyükşehir Tekerlekli Sandalye Takımı bu sezon başı KKTC Turkcell Spor kulübünden 32 yaşındaki Mehdi Ghorbani ve 19 yaşındaki Mohammad Hassan Sayari'yi renklerine kattı. Mehdi, TSK Rehabilitasyon Merkezi maçında takımına 12 sayılık katkı sağlarken, Kardemir Karabük maçında ise 9 sayı attı. Genç İranlı basketbolcu Mohammad Hasan Sayari de TSK Rehabilatasyon Merkezi maçında 25 sayı ve Kardemir Karabük maçında 19 sayı ile skora büyük katkıda bulundu.

Balıkesir Büyükşehir Tekerlekli Sandalye Takımı'nın yıldız oyuncuları Mehdi ve Hassan yaptıkları açıklamada, "Balıkesir Büyükşehir Basketbol takımından transfer teklifi alınca hiç düşünmeden evet dedik. Türkiye'ye ve Balıkesir'e gelince çok sıcak bir şekilde karşılandık. Takımımızın Başantrenörü Alper Şentürk ile oyuncular bizi samimi bir şekilde kabul ettiler. Takımımızın bayan sporcusu Esra Kırlı Şentürk ile çok iyi anlaştık. Antrenman ve maçlarda bize ülkemizi aratmıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Başkanı Yusuf Hocaoğlu ve yönetim kurulu üyemiz, Türkiye Engelli Basketbol Federasyon üyemiz Hüseyin Adın'a bizi Balıkesir'e transfer ederken gösterdikleri çaba için teşekkür ediyoruz. Türkiye ve Balıkesir şehrini çok sevdik. Bu sevginin karşılığı olarak biz de takımımıza katkı yaparak şampiyon olacağımız ve gelecek yıl Avrupa kupalarında takımımızı ve Türkiye'yi temsil etmekten onur ve gurur duyacağız" şeklinde konuştu.
 

Hüseyin Tokmak
 

Etiketler: balıkesir


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