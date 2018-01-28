Balıkesir’in tikli köyü! Görenler kendilerini gülmekten alamıyor

Bin nüfuslu Hallaçlar'da çok sayıda tikli vatandaş yaşıyor. Yüksek ses, ani hareket ve dokunmalara karşı zaman zaman dayak yemeye kadar giden aşırı tepkiler veren vatandaşlar, bu durumlarından memnun. Tikli vatandaşlar kendilerine yapılan şakalardan çok fazla rahatsız olmazken, onların bu tikleriyle eğlenmek isteyenler kimi zaman dayak yemekten kurtulamıyor.

Uzun yıllardan bu yana aşırı ses ve dokunmaya karşı tiki olan Ahmet Yurdakul, eskiden köylerinde çok daha fazla tikli insan olduğunu ifade ederek, “Aşağı yukarı 70 sene oldu. Korkunca oluyor. İçeriden gelen bir şey. Benden başkaları da vardı. Köyde 15-20 kişi vardık. Kimileri öldü. Şimdi tikli insan sayısı biraz azaldı” dedi.

Hallaçlar Muhtarı Adem Demirtaş ise “Bazılar sesten, bazılar tıngırtıdan korkuyor. Eskiden köyümüzde tikli insan daha çoktu” dedi.

Emrah Elmas - Bekir Terzioğlu