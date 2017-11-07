Balıkesir'in yeni belediye başkanı belli oldu

Edip Uğur’un istifası ile boşalan makama Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu seçildi. Bugün toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi öncesinde CHP grubu aday çıkarmama kararı alırken, MHP grubu ise AK Parti’nin adayını destekleyeceğini açıkladı. Konuşmaların sonunda oylamaya geçildi. 91 meclis üyesinin katıldığı toplantıda gizli oy verme işlemi yapıldı. 66 oyun kullanıldığı meclis toplantısında başkanlık için gerekli olan 63 oy ilk turda çıkmadı.

İkinci turda oyunu sandığa atmak için gelen MHP’li Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç, boş oyların MHP’ye ait olduğu iddiasına cevap vererek Zekai Kafaoğlu yazan oy kağıdını basın mensuplarına göstererek ’Bizde fire olmaz’ dedi. İkinci turda yapılan oylamada 64 oy alan Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

YUNUS EMRE DİZELERİ İLE SÖZE BAŞLADI

Başkan Kafaoğlu, ’Gönüller Almaya Geldim’ dizeleri ile konuşmasına başladı. Kafaoğlu, "Yunus’un Mevlana’nın dilini kullanacağız. Hep sevgiden, kardeşlikten bahsedeceğiz. Bir milyon 200 bin vatandaşımızı kucaklayacağız. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. CHP grubunun yakışıksız ifadelerine baksınlar, diktatör görmek istiyorlarsa kendi geçmişlerine baksınlar. Biz birleştirmeye geliyoruz, kardeşlikleri çoğaltmaya geliyoruz. Sorumluluğumuz daha da arttı, Cumhurbaşkanımızın bize tavsiyeleri oldu. Tüm vatandaşlarımızın elini sıkacağız, gönüllerini alacağız, gece gündüz demeden basmadık yer bırakmayacağız. Bize destek olan AK Parti grubuna, MHP’li arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Durmak yok koşmaya devam" dedi.