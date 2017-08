Balıkesirspor Baltok lige hazır

Balıkesirspor Baltok, akşam antrenmanın ardından basınla buluştu.Yemeğe Kulüp Başkanı Başkanı Remzi Boncuk, As Başkan ve Futbol Şube Sorumlusu İrfan Sarıgül, Teknik Direktör Can Cangök, yardımcı hocalar, futbolcular ve kulüp personeli katıldı. Balıkesirspor'un genç oyuncusu Muhammet Ali Doğan'ın 22. yaş günü kutlandı. Başkan Boncuk, "Pazar günü ilk maçımızı oynayacağız. Lige galibiyetle başlamak istiyoruz. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Takımımızın morali şu an için iyi. Saat olarak alışık olmadığımız bir saat ama sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Özellikle takımımızın geri dörtlüsü Süper Lig’den gelen bir geri dörtlü. Takımdan ayrılanlar oldu ve yeni transferler yapamadık henüz. İyi bir maç olacağını düşünüyorum" dedi.

"UÇK'ya ödenmesi gereken tutar 9 milyon 500 bin lira"

Balıkesir Baltok takımı Kulüp Başkanı Bocuk, "FIFA tarafından verilen transfer yasağının CAS tarafından kaldırılması transfer yapmamıza engel. Transfer yapabilmemiz için UÇK'ya borçların yatması gerektiğini belirterek, "Bizim transfer yasağımız FIFA tarafından verilen sportif bir cezaydı. Bu da parayla alakalı olan bir durum değildi. Bir takım girişimlerimiz oldu. FIFA da bizim haklılığımızı görmüş olmalı ki dava görülene kadar yasağı geçici olarak kaldırdı. İlk etapta 7 Eylül’e bir mahkeme günü verdi. Geçen hafta gelen bir bilgi var. O da mahkemenin 8 Ekim’e ertelendiği bilgisi. Çok bir şey ifade etmiyor çünkü transfer dönemi 8 Eylül’de bitiyor. Yasak resmen kalkmış olmasına rağmen yerli futbolcuların UÇK’ya başvurmalarından dolayı bizim şu anda o ödemeleri gerçekleştirip ondan sonra transfer yapmamız lazım. Oradaki rakam şu anda 9 milyon 500 bin TL. O rakamı yükselten iki futbolcu var: Ante Kulusic ve Ermin Zec. Bunlar Türkiye’de de futbol oynadıkları için hem FIFA’ya başvurmuşlar hem de UÇK’ya başvurmuşlar. Bu rakamların yüzde ellisi bu iki isme ait. Yasağın kalkması için bir takım çabalar gösteriyoruz. Burada bunun dışında takımdan ayrılan yerli futbolcular var. Bu yasağın kalkabilmesi için bir şekilde futbolcularla uzlaşmak gerekiyor. Alacaklarıyla ilgili olarak önlerine bir ödeme planı konması lazım. Yada bu isimlere konuşup bir belge istenip transfere izin verilmesi gerekiyor. Biz o görüşmeleri yapıyoruz" şeklinde ifade etti.

Bocuk, hedeflerinin önce play-off olduğunu belirterek, "Başarı olması için birlik beraberliğin olması lazım. Kulüpte çalışan herkesin birlikte istemesi lazım. Bursaspor 2010 yılında şampiyon olduğunda teknik direktörleri dahil oynayan herkes takımdan gönderilmiş isimlerdi. Bu camiada daha önce çeşitli şeyler oldu. Biz önümüze bakacağız. Balıkesirspor güzel bir camia. Türkiye’de de itibarlı bir camia. Bizim hedefimiz play-off oynayabilmek. Eğer süresi içerisinde transfer yapabilirsek mutlaka şampiyonluğa da oynamak istiyoruz. Takımımızda bu kapasite var. Transfer yapabilirsek sezonu rahat geçirebiliriz. Amatör futbolcu almayı düşünüyoruz. Skout ekibi kurarak, futbolcu arayacağız. Kaynak yaratabilirsek transfer yapacağız. Benim şöyle bir düşüncem var. İçerdeki arkadaşların ödemelerini aksatabilirsek, transferi 2. döneme bırakacağız. İçerdeki futbolcu arkadaşlarımızın ödemelerini aksatmayacak şekilde ve güvenlerini kırmamak için ve mutsuz olmamaları ve ödemelerini aksatacaksak hiç transferi düşünmeyeceğiz. Futbolcu arkadaşlarımla konuştum. Ben isteklerimi anlattım ve 'Onların da isteklerini dinledim" şeklinde konuştu.

"Borcumuz 30 Milyon lira civarında"

Balıkesirspor Baltok takımının şu anda 30 milyon lira civarında borcu olduğunu belirten Başkan Boncuk, "Biz bazı şeyleri hemen açıklamıyoruz. Mesela göreve geldiğimizde herkes transfer yasağı kalkacak mı diye soruyordu. Bizim bir takım yürüttüğümüz çalışmalar var. Bazı şeylerin aleni olmaması gerekiyor. 15-20 gün sonra yasak kalktı. Balıkesirspor’un yıllardan beri yaratabildiği kaynaklar meydanda. Balıkesirspor’un borç durumu da meydanda. Genel kurulda açıklanan bir borç rakamı var. 20 milyon 300 bin TL. Fakat FIFA dosyalarında yer alan rakamlar 2014 yılındaki kurdan hesaplanan rakamlar. O gün Euro 2.80 TL’dir, bugün 4.20 TL’dir. Şu andaki borcumuz yaklaşık 30 milyon TL civarında. Balıkesirspor'un Baltok'a isim hakkının 5 milyon liraya verdiğini ve bunun güzel bir gelir olduğunu, Süper Lig takımı Sivasspor'un isim hakkını 4 milyon liraya verdi. Baltıok'tan gelen gelirinin küçümsenmemesi gerekir" şeklinde konuştu.