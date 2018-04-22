Balıkesirspor Baltok - Ümraniyespor maçının ardından

Karşılaşma sonrası düzenlen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Balıkesirspor Baltıok Teknik Direktörü Giray Bulak, bugün sahada mücadele eden futbolcularına teşekkür ederek, "Oyun içinde bizimde hakem arkadaşlarımızında zaman zaman hataları oluyor. Oyun içinde çok çok iyi bir hakem vardı. Sarper Barış Saka ülkemizde son derece yüksek kalitede bir hakem olacak arkadaşımız. İlk yarı belki çok çok iyi oynayamadık. Rakibin 1-2 pozisyonu var. Ama ikinci yarı boşa çıkarak, top isteyerek topu arayarak, ayağa pas yaparak olumlu pozitif bir oyun oynadık. İyi pozisyonlar yakaladık, rakibin oyundan düşmesini sağladık. Oyunun sonuna doğruda çok pozisyon yakaladık.

Yine aynı şeyleri söyleyeceğim, bütün emirleri yerine gelen belediye takımları, primleri yüksek, transfer taksitleri yok ama biz biliyorsunuz ödeme yapamadık. Biliyorsunuz sentetik sahada çalışıyoruz, transfer hakkımız olmadı, 3 puanımız silindi. Belki oyuncularımız 7-8 aydır taksit alamıyor. Bunlara sığınmak istemiyorum ama şu anlamda bunları söylemek istiyorum. Bu çocuklar Play-Off’u hak etmişti. 3 puanı alsaydık bizim Antep ile final maçımız vardı. Antep’i yendiğimizde bir şansımız vardı. İkinci yarıda oynanan yürekli oyundan dolayı bütün oyuncularımı kutluyorum. Bu kadar olumsuzluğa rağmen, bir parça daha destek verebilseydik, bugün seyircimizde yoktu, Ümraniyespor’un seyircisi bizden fazlaydı. Bu desteğe görebilseydik Play-Off görürdük. Bu emeğin kaybolmasına üzülüyorum başka bir şeye değil. Ama oynana pozitif oyun nedeniyle oyuncularımı kutluyorum. Play-Off’a kalsaydık bu takım çıkabilecek kapasitesi, kadrosu, oyun anlayışı o tekniği vardı. Bunun üzüntüsünü yaşıyorum” dedi.

Ümraniyespor cephesi

Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, müsabakanın ilk yarısında öne geçtiklerini ve farkı arttıracak pozisyonlar bulmalarına karşın değerlendiremediklerini belirterek, "Puan kaybetmemeleri gereken bir haftada puan kaybı yaşadık, oyuncularım son vuruşları daha başarılı yapsalar sonucun farklı olabilecekti. Bugün için üzgünüz 1-1 gibi bir skor iki takımada yaramıyor. Bizim kendi açımızdan bize hiç yaramıyordu. Çünkü rakiplerimiz kazandığı haftada bizimde kazanmamız gerekiyordu ikinciliği korumak için. Hep yakındığımız bir şekilde topu rakip kalenin önüne getiriyoruz ama maalesef sonuçlandırmada bir türlü istediğimiz başarıyı çalışmamıza rağmen elde edemedik. 1-0 öndeyken oyunu hakimiyetini bulmuşken, 2’yi, 3’ü, 4’ü bulma fırsatımız varken, atamadık tabi rakipte skoru yakalamak için sürekli atağı düşündü. Biraz daha kontra atakları sonuçlandırmada başarılı olmuş olsaydık oyun ve skor farklı olabilirdi. Net gol pozisyonuna göre attığımız gol inanılmaz düşük. Sağlık olsun Balıkesirspor’u ve oyuncularımı tebrik ediyorum. İki haftamız kaldı o iki maçı kazanarak durumumuza bakacağız” dedi.

Hüseyin Tokmak

