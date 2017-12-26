Balıkesirspor Baltok’da Kaptan Burak ve Okan affedildi

Kaptan Burak Çalık ve Okan Alkan’nın yönetim kurulu kararı ile tekrar kadroya alındığı ve 2 Ocak tarihinde Antalya’da yapılacak devre arası kampa katılacağı açıklandı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Profesyonel futbol takımımız oyuncuları Burak Çalık ve Okan Alkan'ın disiplinsiz hal ve hareketleri sebebiyle kadro dışı bırakılmaları sonrası futbolcularımız yönetime takımda kalmak istemelerini belirtmişlerdir. Bugüne kadar gösterdikleri olumlu tavırları sebebiyle yönetim kurulumuz tarafından kadro dışı kalan oyuncularımız hakkında yeniden değerlendirme yapılmıştır. Toplantıda alınan karar gereği futbolcularımız Burak Çalık ve Okan Alkan yönetim kurulumuz tarafından affedilmiştir. Futbolcularımız 2 Ocak 2018 tarihinde Antalya'da yapılacak devre arası kampına katılacaktır” açıklaması yapıldı.

Hüseyin Tokmak

