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Balıkesirspor Baltok’ta transferler devam ediyor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok’ta transfer çalışmaları devam ediyor. Sözleşmeleri 31 Mayıs tarihinde sona erecek olan Nizamettin Çalışkan, Abdulkadir Özgen, Foxi ve Mehmet Boztepe ile anlaşma sağlanarak 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Balıkesirspor Baltokta transferler devam ediyor

25 Mayıs 2018 21:35

Balıkesirspor Baltok’ta sezon öncesi iç transfer çalışmaları devam ediyor. Balıkesirspor ile sözleşmeleri 31 Mayıs tarihinde sona erecek olan Nizamettin Çalışkan, Abdulkadir Özgen, Foxi Kethevoama ve Mehmet Boztepe ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Balıkesirspor Baltok'un resmi internet sayfasından yapılan açıklamada “Sezon öncesi iç transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz, mukavelesi 31 Mayıs 2018 tarihinde sona erecek olan Nizamettin Çalışkan, Abdulkadir Özgen, Mehmet Boztepe ve Foxi Kethevoama ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşmanın futbolcularımıza ve kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyor, yeni sezonda oyuncumuza başarılar diliyoruz” denildi.

Yönetim nezaket ziyaretleri yapıyor

Balıkesirspor Baltok Başkanı Mustafa Bahçeci ve yönetim kurulu üyeleri Vali Ersin Yazıcı’yı makamında ziyaret ederek, isminin yazılı olduğu 10 numaralı forma hediye edildi. Yönetimin nezaket ziyaretleri kapsamında Cumhuriyet Başsavcısı Sadık Bölek, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula’yı makamlarında ziyaret ettiler. Bu ziyaretler sırasında isimlerinin yazılı olduğu 10 numaralı formalar Bölek, Zeybek ve Kula’ya Başkan Mustafa Bahçeci tarafından hediye edildi.  

Hüseyin Tokmak
 

 

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