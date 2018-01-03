Balıkesirspor Giray Bulak ile imzaladı

Balıkesirspor Baltok Can Cangök'ten boşalan teknik direktörlük görevine tecrübeli teknik adam Giray Bulak'ı getirdi. Bulak'la sezon sonuna kadar mukavele imzaladı. Balıkesirspor Baltok Kulübü resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Takımımızda Can Cangök’ten boşalan teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Giray Bulak getirilmiştir. Yeni hocamız bugün akşam saatlerinde Antalya kampına katılacak ve yarın sabah gerçekleştirilecek antrenmanda takımımızın başında yer alacaktır. Giray Bulak hocamıza camiamıza hoş geldin diyor, kırmızı-beyaz renklerimiz altında başarılar diliyoruz" açıklaması yapıldı.

Hüseyin Tokmak

