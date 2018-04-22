Balıkesirspor Ümraniyespor canlı yayın (Bein Sports) Balıkesir Ümraniye maç kaç kaç ?

Balıkesirspor Ümraniyespor canlı izle! Bugün oynanacak olan karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerindenBalıkesirspor Ümraniyespor maçı canlı izle şifresiz aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Balıkesirspor Ümraniyespor şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Balıkesirspor Ümraniyespor maçı canlı izleme yolları. İşte bu önemli mücadele hakkında tüm detaylar…

Balıkesirspor'un Play-Off için son şansı

Spor Toto 1. Lig temsilcisi Balıkesirspor Baltok, hafta sonu oynanacak Ümraniyespor maçı öncesi antrenmanlara hız verdi. Teknik Direktör Giray Bulak, hafta sonu oynanacak olan Ümraniye maçının Play-Off için son şans olduğunu söyledi.

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak ve Futbol Şube Sorumlusu Umut Kırtıl ile birlikte Balıkesirspor Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Bulak, geçtiğimiz hafta oynanan Giresunspor maçını değerlendirerek bu hafta sonu oynanacak Ümraniyespor maçının önemine değindi. Giresunspor'un kendilerine göre maça daha iyi başladığını ifade eden Bulak, "İlk 10-15 dakika oyunu elde tuttular. Pozisyon buldular ama daha sonra oyunda dengeyi sağladık. Özellikle Abdulkadir ile önemli bir pozisyon yakaladık. Eğer gol yapsaydık daha değişik bir maç olabilirdi. Kontrollü bir maç maç oldu. 10-15 dakika geçtikten sonra ne onlar ne biz çok fazla pozisyon üretemedik. Maç planlamasında konuştuk. Rakibin sol taraftan yaptığı atakların yüzde 70 golle sonuçlanmış. Duran toplarda da yüzde 80 gol oranları var. Duran toplara önlemimizi almıştık. Fakat 45+1'de bir konsantrasyon dağınıklığı ve duran topun pas şeklinde kullanılması ve arka direğe gelmesi gol yememize sebep oldu. Çaresi var mıydı, vardı. Ama bir konsantrasyon eksikliğinden gol yedik. Giresunspor ikinci yarı kendi bölgesine çekildi ve stresi yüksek bir takıma karşı oynadık. Otoo ile çok önemli ve net pozisyonda gol atamadık. Otoo daha önce Ankaragücü, Altınordu ve Boluspor maçlarında yakaladığı net pozisyonlarda gol atamadı. Tabii ki üzüldük. Kazansaydık puanımız 48 olacaktı, Altınordu ile aramızda 1 puan fark kalacaktı" şeklinde konuştu.

"Play-Off şansımız devam ediyor"

Balıkesirspor’un Play-Off için umudunun devam ettiğini söyleyen Giray Bulak, "Bugün futbolcular ile ligin sonuna kadar olan hesabı yaptık. Kalan 3 maçtan 7 puan ve üstünü alırsak Altınordu’yu geçme şansımız var. Şayet 3 maçtan 6 puan kazanırsak Play-Off şansımız maalesef yok. Bu hafta sonu oynayacağımız Ümraniyespor maçını çok önemsiyoruz. Kazanacak olduğumuz 3 puan bizi çok önemli bir yere getirir. Matematik olasılığının peşine düşeceğiz. Ümraniye maçında 3 puan alırsak, aldık. Galibiyeti yakalamazsak da 1 puan bizim için iyidir. Antep maçına 3 puan veya 1 puan muhasebesi ile geçer. Mutlaka ne yapıp edip bu maçtan 3 puan almamız lazım. İlk maçta Ümraniye maçımız 2-2 berabere bitti. Ümraniyespor’un şampiyonluk şansı var. Olmazsa Play-Off şansları var. Bizim de Play-Off için son şansımız. Ne yapıp edip bu maçı kazanmalıyız" şeklinde konuştu.

Balıkesirspor Ümraniyespor nasıl canlı izlenir?

Balıkesirspor Ümraniyespor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Satın almak için tıklayınız