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Balıkesirspor yönetiminden taraftarlara uyarı

TFF 1. Lig’in 21. haftasında oynanacak olan Balıkesirspor-Bandırmaspor maçı öncesi Balıkesirspor yönetimi, maçta oluşacak gerginliğe ve provokasyonlara karşı taraftarlarını uyardı.


16 Şubat 2017 10:51

TFF 1. Lig'de 19 Şubat Pazar günü oynanacak Balıkesirspor-Bandırmaspor maçı öncesi Balıkesirspor, hem kendi taraftarına hem de Bandırmaspor taraftarına sükunet içinde maç izlenmesi ve provokasyonlara gelinmemesi konusunda uyarılarda bulundu. 

Balıkesirspor Kulübü Basın Sözcüsü Alp Kaan imzasıyla konuyla ilgili yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği üzere 19.02.2017 Pazar günü ezeli rakibimiz ebedi dostumuz Bandırmaspor ile saat 18.30’da Atatürk Stadyumu’nda bir kez daha karşılaşacağız. Sporun güzel tarafı centilmenlik, sportmenlik ve spor ahlakına uygun davranma gerçeğinden hareketle her iki takımında bu anlayışla mücadele edeceğine inanıyoruz. Ülkemizin en güzel noktasında bulunan ilimizin iki güzide kulübünün mücadelesinde asıl olanın dostluk olduğu unutulmamalıdır. Balıkesirsporumuzun büyük taraftarının kulübümüzün şanlı ve tertemiz tarihine yakışır bir şekilde tribünleri doldurup hiçbir provokasyona kapılmadan takımımızı destekleyeceğine olan inancımız tamdır. Pazar günü oynanacak müsabakanın şehrimize yakışır bir derbi olması temennisiyle tüm futbolseverleri bu ligin tek derbisi olan Balıkesirspor-Bandırmaspor maçına davet ediyoruz.” 

Hüseyin Tokmak

Etiketler: balıkesirspor, Bandırmaspor, TFF 1. Lig


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