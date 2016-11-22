Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Balıkesirspor’da sarı kart alarmı

Balıkesirspor’da sarı kart alarmı

TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor’da, Okan ve İshak, hafta sonu oynanacak Altınordu maçında sarı kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek.


22 Kasım 2016 13:49

Pazar günü İzmir deplasmanında Altınordu’ya misafir olacak Balıkesirspor’da takımın önemli oyuncuları İshak ve Okan, sarı kart sınırında bulunuyor. Balıkesirspor’da geride kalan 11 hafta sonunda iki futbolcu kart sınırına geldi. Balıkesirspor oyuncuları Okan Alkan ve İshak Çakmak ligde üçer sarı kart gördü. İshak, Göztepe maçının 35. dakikasında, Adanademirspor maçının 60. dakikasında ve Giresunspor maçının 80. dakikasında, Okan ise Adanademirspor maçının 16. dakikasında, Samsunspor maçının 36 ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçının 60. dakikasında gördükleri sarı kartlar ile kart sınırına geldi. Her iki futbolcuyu da teknik heyet kart görmemeleri konusunda ikaz etti. Pazar günü deplasmanda Altınordu ile oynanacak olan maçta Okan ve İshak sarı kart görürlerse cezalı duruma düşecekler ve gelecek hafta sonu deplasmanda Boluspor ile oynanacak olan maçta forma giyemeyecek.

Etiketler: balıkesir, balıkesirspor


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!