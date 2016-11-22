Pazar günü İzmir deplasmanında Altınordu’ya misafir olacak Balıkesirspor’da takımın önemli oyuncuları İshak ve Okan, sarı kart sınırında bulunuyor. Balıkesirspor’da geride kalan 11 hafta sonunda iki futbolcu kart sınırına geldi. Balıkesirspor oyuncuları Okan Alkan ve İshak Çakmak ligde üçer sarı kart gördü. İshak, Göztepe maçının 35. dakikasında, Adanademirspor maçının 60. dakikasında ve Giresunspor maçının 80. dakikasında, Okan ise Adanademirspor maçının 16. dakikasında, Samsunspor maçının 36 ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçının 60. dakikasında gördükleri sarı kartlar ile kart sınırına geldi. Her iki futbolcuyu da teknik heyet kart görmemeleri konusunda ikaz etti. Pazar günü deplasmanda Altınordu ile oynanacak olan maçta Okan ve İshak sarı kart görürlerse cezalı duruma düşecekler ve gelecek hafta sonu deplasmanda Boluspor ile oynanacak olan maçta forma giyemeyecek.