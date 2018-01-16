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Balıklar tezgahlarda yerini aldı

Balıkçılarda palamut, levrek, çipura, alabalık, istavrit yerini alırken Kırşehirliler, en çok hamsi tüketiyor.

Balıklar tezgahlarda yerini aldı

16 Ocak 2018 10:22

20 yıldır balıkçılık yapan Kenan Seçilmiş, Kırşehir’e balıkların Samsun ve Ankara bölgesinden getirildiğini söyledi.
Hava sıcaklıklarının normal seyretmesi üzerine balıkların soğuk bölgeye gittiğini ifade eden Seçilmiş, “Fiyatların pahalı olmasının nedeni iklim şartlarıydı. Balıklar büyük firmalar tarafından bir dönem şoklandı. Piyasada bir dönem yüksek fiyata balık satışı yapıldı. Şuanda havaların soğuması ile birlikte balıklarda Karadeniz bölgesine gelmeye başladı”dedi.

Kenan Seçilmiş, “İnsanlar tezgahımıza gelerek fotoğraf çekiyor. Balık fiyatları hakkında bilgiler alıyor. Tezgahımızda en çok sattığımız balık türü ise hamsi, rekor derecede hamsi satışı yapmaktayız.
Kırşehir’de ise en çok hamsi satışı yapıyoruz. Şuan ise kilosu 10 liradan satılıyor. Balığın bol ve taze olması da vatandaşı almaya yöneltiyor. İnsanlar bilinçli balık tüketimi yapmakta Somon, Hamsi, Palamut, Tirsi, Lüfer, İstavrit, Barbun, Sardalya, Levrek ve Zargana gibi balık türlerinin de sağlık açısından tüketilmesi önemli bu nedenle de bizler tezgahlarımızı boş tutmuyoruz”diye konuştu. 

Enderhan Öz
 

Etiketler: balık

 

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