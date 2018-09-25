Balıklar tezgahları süsledi

Sezonun başlaması ile birlikte Malatya'da balıklar tezgahları süslemeye başladı. Esnaf Murat Ölmez, sezonun açılması ile birlikte balık çeşitlerinin tezgahlar da yerini aldığını belirterek “Balık fiyatlarımız şuanda uygun. Hamsiyi 12 TL satıyoruz, istavriti 5 TL'ye satıyoruz, hamsi 10 TL, sazan 10 TL. Mevsim başı olduğu için fiyatlarımız uygun, havaların soğuk olmasıyla birlikte talep daha da artar diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Bir diğer balıkçı Emre Acı'da, sezonun yeni açıldığını ve şuan fazla bir talep olmadıklarını ifade ederek “Havaların soğuk olmasıyla birlikte yoğunluk olacaktır. Fiyatlarımız uygun, Malatyalı vatandaşlarımızı, kasap pazarına bekliyorum, şuanda mevsim yeni açıldığı için fiyatlarımız uygundur” diye konuştu.



Esnaflar, şuan tezgahlarda balık çeşitlerinin tamamını olduğunu da belirterek fiyatların biraz daha düşeceğini söylediler.Bahadır Aytekin - Selçuk Dönmez