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Balıklıgöl’de çalışma sırasında tünelde göçük meydana geldi

Şanlıurfa Balıklıgöl platosundaki tarihi alanda yapılan tadilat tünelde göçüğe neden oldu. Moloz yığınlarının altında fazla dayanamayan tünel, büyük bir gürültüyle çökerken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Balıklıgölde çalışma sırasında tünelde göçük meydana geldi

14 Ağustos 2017 21:02

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde yaşandı. Balıklıgöl platosundaki anfi ve tarihi alanda yapılan onarımda göçük yaşandı. Alandan çıkartılan molozların üstüne yığıldığı tünelin yan kısmındaki beton bölme büyük bir gürültüyle çöktü. Onlarca iş yerinin hemen yanı başında yaşanan göçük büyük bir korkuya neden oldu. Can ve mal kaybının yaşanmadığı çökme nedeniyle araçların kullandığı ana tünelin duvarları çatladı, beton parçalar yola düştü. Yaşanan göçük sonrası tünel güvenlik amaçlı olarak her iki yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı.
Büyük bir gürültüyle çökmenin yaşandığını belirten vatandaşlar, tünelin üzerine yığılan molozların gücüne dayanamadığını belirtti. 

Şinasi İnan
 

Etiketler: balıklıgöl, şanlıurfa


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