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Balkan Harbi’nde Osmanlı Ordusu’nun Ulaştırma Faaliyetleri 1912-1913, raflarda

Osmanlı Ordusu’nun Balkan Harbi’ndeki ulaştırma faaliyetlerini bütün yönleriyle inceleyen kitap Balkan Harbi’nde Osmanlı Ordusu’nun Ulaştırma Faaliyetleri 1912-1913, kitapçılarda yerini aldı.

Balkan Harbinde Osmanlı Ordusunun Ulaştırma Faaliyetleri 1912-1913, raflarda

24 Mayıs 2018 13:41

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’ndan çıkan, Osmanlı Ordusunu yığınaklanmadan harekât alanındaki idameyi sağlayan lojistiğe kadar tüm safhalardaki ulaştırma hizmetlerini inceleyen Balkan Harbi’nde Osmanlı Ordusu’nun Ulaştırma Faaliyetleri 1912-1913, raflarda yerini aldı. 

Kitap, son derece karmaşık bir yapıya sahip olan Balkan Harbi’ni sebepleri, cereyan edişi ve sonuçları bakımından; siyasi, diplomatik, ekonomik ve askeri açıdan inceliyor. Ordunun harekât alanına ulaşıncaya kadar ne tür zorluklarla karşılaştığı, yiyecek-içecek ve mühimmat gibi ikmal maddelerinin buralara nasıl ulaştırılmaya çalışıldığı askeri belgelere dayanarak ayrıntılı şekilde kitapta ele alınıyor. 

Bülent Durgun’un çalışması olan kitap aynı zamanda ulaştırma faaliyetlerinin Balkan Harbi’nin sonuçlarını nasıl etkilediğine dair bütünlüklü bir okuma sunuyor.  

 

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