Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’ndan çıkan, Osmanlı Ordusunu yığınaklanmadan harekât alanındaki idameyi sağlayan lojistiğe kadar tüm safhalardaki ulaştırma hizmetlerini inceleyen Balkan Harbi’nde Osmanlı Ordusu’nun Ulaştırma Faaliyetleri 1912-1913, raflarda yerini aldı.

Kitap, son derece karmaşık bir yapıya sahip olan Balkan Harbi’ni sebepleri, cereyan edişi ve sonuçları bakımından; siyasi, diplomatik, ekonomik ve askeri açıdan inceliyor. Ordunun harekât alanına ulaşıncaya kadar ne tür zorluklarla karşılaştığı, yiyecek-içecek ve mühimmat gibi ikmal maddelerinin buralara nasıl ulaştırılmaya çalışıldığı askeri belgelere dayanarak ayrıntılı şekilde kitapta ele alınıyor.

Bülent Durgun’un çalışması olan kitap aynı zamanda ulaştırma faaliyetlerinin Balkan Harbi’nin sonuçlarını nasıl etkilediğine dair bütünlüklü bir okuma sunuyor.