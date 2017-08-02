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Balkan rotasını kullanan uluslararası uyuşturucu şebekesi çökertildi: 18 gözaltı

Uluslararası uyuşturucu trafiğinde Balkan rotasını kullanan şebeke, İstanbul polisinin düzenlediği operasyonla çökertildi. İkisi yabancı uyruklu kadın 18 kişinin yakalandığı operasyonda, piyasa değeri 2 buçuk milyon doları bulan uyuşturucu ele geçirildi.

Balkan rotasını kullanan uluslararası uyuşturucu şebekesi çökertildi: 18 gözaltı

02 Ağustos 2017 13:21

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticaretinde Balkan rotasını kullanan bir şebeke tespit etti. Konuyla ilgili uluslararası kaçakçılıklarda işbirliği yapılan Güney Avrupa Kanun Uygulama Merkezi (SELEC) ile irtibata geçildi. SELEC, müşterek operasyon için Türk polisiyle Bulgaristan emniyet güçlerini irtibatlandırdı. Kurulan temasın ardından Bulgar polisi ile iletişime geçilerek bilgi paylaşımı yapan İstanbul polisi, ortaklaşa yapılan çalışmalarda uyuşturucu şebekesine mensup bazı isimlere ulaştı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi ile İstanbul’un Silivri ve Fatih ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Eş zamanlı yapılan operasyonlarda bir otomobilin döşeme koltuklarına gizlenmiş 44 kilo ‘eroin’ türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 9 kilo hibrit esrar olarak bilinen Skunk ve 1 tabanca daha ele geçirildi. Piyasa değeri 2 buçuk milyon dolar olduğu ifade edilen uyuşturucu maddelere el konulurken, operasyonlarda ikisi Bulgaristan uyruklu kadın olmak üzere toplam 18 şüpheli gözaltına alındı.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Bulgaristan uyruklu kadın şüphelilerden D.N.İ.(36) ile V.D.V.’nin (22) uyuşturucu kuryesi oldukları öğrenildi. Söz konusu kuryelerin, polisteki ifadelerinde paraya ihtiyaçları olduğu için bu işe başvurdukları ileri sürüldü. Kurye kadınların, uluslararası uyuşturucu şebekesi ile sefer başı bin Euro karşılığı anlaştıkları öğrenildi.

Yakalanan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü. Şebekenin uluslararası bağlantılarına ulaşmaya çalışan polis, çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan uyuşturucu şebekesinin Balkanlar'daki diğer bağlantıları için de Bulgar polisinin çalışma yürüttüğü kaydedildi.
 

Sadık Kahraman
 


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