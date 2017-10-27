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Balkan Türkleri Cumhuriyet’in 94. yılını kutladı

Samsun Balkan Türkleri Derneği Cumhuriyet’in 94. Yılı vesilesiyle dernek binasında “Atatürk ve Cumhuriyet” konulu söyleşi düzenledi.

Balkan Türkleri Cumhuriyetin 94. yılını kutladı

27 Ekim 2017 10:28

Cumhuriyet’in 94. yıldönümü vesilesiyle Samsun Balkan Türkleri Derneği tarafından dernek binasındaki yenilenen konferans salonunda tertip edilen Atatürk ve Cumhuriyet konulu söyleşi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Nejat Bayrak’ın sunumuyla gerçekleştirildi.

Her ay dernek binasında farklı konularda söyleşiler düzenlediklerini dile getiren Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı Cihat Yılmaz, “Hukuk, sanat, kültür, tarih, edebiyat, sağlık, siyaset gibi farklı konularda söyleşiler düzenleyerek üyelerimiz ve katılımcılarımız ile her ay bir araya geliyoruz. Bu ay Cumhuriyetimizin 94. Yılını kutlamanın onuru ve gururu içerisinde derneğimizde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Nejat Bayrak hocamızın sunumuyla Cumhuriyet ve Atatürk konulu söyleşi düzenledik. Herkesin pür dikkat dinlediği söyleşi çok keyifli ve yararlı geçti” dedi.

 

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