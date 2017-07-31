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Balkan Türkleri Darıca’da buluştu

Darıca Belediyesi 9. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması’nda düzenlenen Balkan Türkleri Gecesi’nde binlerce Balkan Türkü Darıca’da buluştu.

Balkan Türkleri Darıcada buluştu

31 Temmuz 2017 13:09

Balkan Türkleri Dernek Yönetimi program öncesi protokolü Edirne tava ciğer ve meşhur köftesiyle ağırladı. Programın açılışında dernek faaliyetlerinden bahseden yapan Balkan Türkleri Dernek Başkanı Mehmet Mutlu, “Bu anlamlı gecede bizleri bir araya getiren Darıca Belediye Başkanımız Şükrü Karabacak’a teşekkür ediyorum. Ülkemizin dört bir yanına yerleşmiş Balkan Türkleri olarak ülkemize hizmet etme gayesi içindeyiz, dernek olarak üyelerimizin sorun ve sıkıntılarının çözümü noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

Gecede bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise, "Biz tüm mazlumların ana yurdu Türkiye’yiz. Türklerin sığındığı Darıcayız ve Türkiyeyiz diyoruz. Bir gönül birlikteliği olan projemiz şehirler ve kültürler kaynaşması bu dostluğun en büyük göstergesidir. Bugün Balkanlar'da sadece Bulgaristan’da mı? Yunanistan, Selanik, Girit, öbür tarafta Makedonya, Kosova, Prizren her tarafta da dostlarımız, kardeşlerimiz, akrabalarımız, soyumuzdan olan insanlar var. Biz onlara her zaman kucak açtık ve kucak açmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ela Yılmaz isimli küçük kızın okuduğu “Ben Bir Göçmen Çocuğuyum” isimli şiiri ayakta alkışlanırken, Mehmet Ali Paşa Halk Oyunları Ekibi’nin Folklör Gösterisi ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Sabriye Sayın’ın konseri ile sahili dolduran binlerce vatandaş gönüllerince eğlendi. 

Uğur Konuk


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