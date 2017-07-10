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Balkanlar “Çiçek” açtı

Avrupa Şampiyonasında üst üste iki kez kupanın sahibi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcusu Çiçek Akyüz, Balkan Şampiyonasında da aynı başarıyı gösterip üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Balkanlar “Çiçek” açtı

10 Temmuz 2017 10:17

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin judodaki gururu Çiçek Akyüz, üst üste ikinci kez Balkan Şampiyonu olmayı başardı. Bulgaristan’ın Pazarcık kentinde düzenlenen Gençler Judo Balkan Şampiyonasında 44 kiloda tatamiye çıkan İzmirli sporcu, tüm rakiplerini yenerek geçen yıl olduğu gibi bu yıl yine şeref kürsüsünün zirvesine çıkmayı başardı.

Türk judosunda altyapı adına rakipsiz bir yapılanmaya sahip olduklarını belirten Antrenör Mesut Kapan, “Çiçek Akyüz, kendi altyapımızdan yetiştirdiğimiz önemli bir sporcumuz ve kulübümüzün gelecek vaat eden isimleri arasında yer alıyor. Bu sezon Türkiye ve Avrupa Şampiyonasında kürsünün tek sahibiydi. Çiçek ayrıca Avrupa Şampiyonasında üst üste iki kez kupanın sahibi oldu. Balkan Şampiyonasında da bu başarısını devam ettirdi. Sporcumuzu bu derecede önemli iki organizasyonda da altın madalya kazanmasından dolayı kutluyorum” dedi.


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