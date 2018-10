Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova ziyareti çerçevesinde başkent Priştine'de gerçekleştirdiği temaslarının ardından, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren'e geçti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar ve Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç'ın eşliğinde Kosova Türk toplumu temsilcileriyle bir araya geldi. Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada Kosova ziyareti çerçevesinde Türk toplumu temsilcileriyle beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, kendilerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan saygı ve selamlarını ve Türkiye'den de tüm halkın sevgi ve selamını getirdiğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu konuşmasının başlangıcında, “Kosova ziyaretim dün başladı ve dünden bu yana çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Bu kritik süreçte her zaman olduğu gibi Kosova'ya olan desteğimizi bir kere daha vurgulamak için geldim ve görüşmelerimizde bu mesajımızı net bir şekilde verdik. Kosova'nın ekonomik kalkınmasına, bağımsızlığına en güçlü destek veren ülkelerden bir tanesi Türkiye'dir ve ikili ticaretimiz artıyor ve yine buradaki Türk firmalarının değişik sektörlerdeki yatırımlarına baktığımız zamanda sürekli bir artış var. Sadece değişik alanlarda iş dünyamızın, firmalarımızın yatırımı değil, devlet olarak da kurumlarımızın Kosova'daki faaliyetlerinin de daha etkin oldğunu görüyoruz. "Sadece TİKA'mız 600'den fazla projeyi Kosova'da hayata geçirdi. Bunun toplam değeri 100 milyon avro. Yunus Emre Türk Kültür Merkezimiz ve daha iki yaşında olan Maarif Vakfımız da eğitim alanlarında faal olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Balkanlara firmaların yatırım miktarı 3 milyar doları geçtiğini anımsatan Çavuşoğlu, "Esasen dış politikamızın önemli unsurlarından bir tanesi de Balkanlardır. Balkanlar bizim için önceliklidir. Balkanlar'ın istikrarı, birlik beraberliği ve ekonomik kalkınması ile huzuru bizim için çok önemlidir. Biz bazıları gibi Balkanlar'ı bir rekabet alanı olarak görmüyoruz. Biz bazı ülkeler gibi Balkanlar'daki ülkeler arasındaki sorunlardan çıkar sağlamaya çalışan bir millet ya da ülke değiliz. O nedenle Belgrad ve Priştine arasındaki diyalog sürecini de destekliyoruz. Kolay bir süreç olmadığını da biliyoruz. Ama inşallah her iki tarafın da kabul edeceği bir şekilde neticelendirilmesini de temenni ediyoruz. Bu konuda her türlü katkıyı sağlamaya hazırız" dedi.

"Kosova ile Türkiye arasında kardeşlik bağı var"

Türk askeri olarak Kosova'nın barış gücünde yer aldıklarını ve desteklerini sunduklarını ifade eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kosova ile Türkiye arasında kardeşlik bağı var. Bu bağı en güçlü şekilde oluşturan unsurlardan bir tanesi de burada yaşayan soydaşlarımızdır ve dünden bu yana yaptığım görüşmelerde Cumhurbaşkanından tutunda Meclis Başkanına kadar buradaki Türk toplumunun Kosova'ya ne kadar entegre olduğunu vurguladılar. Bu da bizi gururlandırıyor. Biz de kendilerine gururlar Kosova'da yaşayan Türk toplumunun Kosova'ya olan bağlılığını aynı zamanda Türkiye'ye olan olan bağlılığını vurguluyoruz. Bu esasen bizim nasıl bir millet olduğumuzun göstergesidir. Buradaki haklarınızdan en iyi şekilde faydalanmanızı arzu ederiz" diye konuştu.

Birlik ve beraberliğin önemine değinen Çavuşoğlu, "Türk toplumunu bir ve beraber görmek istiyoruz. Farklı düşüncelerimiz, ideolojik görüşlerimiz olabilir. Bu bizim zenginliğimizdir. Türk toplumunun geleceği söz konusu ise o zaman bu farklılıklarımızı bir kenara bırakarak kenetlenmemiz lazım.dayanışmamızın had safhada olması lazım” ifadesini kullandı.

Konuşmasında FETÖ'nun hain darbe girişimine ve bu girişimin bertaraf edilmesine de değinen Bakan Çavuşoğlu, FETÖ'nün daha önce Kosova dahil 160'tan fazla ülkede faal olduğu bilgisini paylaşarak "Darbe girişiminden sonra faal oldukları ülke sayısı hızlı bir şekilde azalıyor. Çünkü birçok ülke bunların nasıl tehlikeli bir örgüt olduğunu gördü. Okullar aracılığıyla kendi kurumlarına nasıl sızdığını gördü. Değişik ayak oyunlarıyla toplum içinde neler yapmak istediğini gördü. Okullarını alıp Maarif Vakfımıza devrediyorlar ya da kendileri yönetiyorlar, biz Maarif Vakfımızla yine Milli Eğitim Bakanlığımızla destek veriyoruz” şeklinde konuştu.

FETÖ'nün Kosova'da da çok etkin olduğunu ve görüşmelerinde bu konuyu gündeme getirdiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Öyle görünüyor ki buralarda da arkalarında üçüncü ülkelerin ve misyonlarının desteği var. Bunların yalnız olmadığını biliyoruz. Burada da maalesef bugüne kadar faaliyetlerini sürdürdüler. Görüşmelerimizde muhataplarımız 'Türkiye'nin aleyhinde faaliyet içinde olan hiç kimseye müsaade etmeyiz' dediler. Ama, Türkiye'ye iade dahil beklentilerimiz var. Bunların da karşılanmasını istiyoruz. Bu konuda çabalarımız devam edecek. Bunlar haindir, teröristtir" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Kosova'da Türk toplumundan FETÖ konusunda dik duruşunu bundan böyle de sergilemesini beklediklerini vurguladı.

Ercan Kasap