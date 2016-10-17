Edinilen bilgiye göre olay, merkeze bağlı Yazıkonak Beldesi Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bulunan 6 katlı Sertkaya Apartmanın 3. katında meydana geldi. Naciye Yıldırım(61), komşusu Hatun Gök ile evin balkonunda dururken, yüklendikleri demir korkuluk koptu. İki kadın korkulukla birlikte aşağı düştü.

Kadınların yere düştüğünü gören çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan iki kadın ambulanslarla Fırat Üniversitesi ile Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 61 yaşındaki Yıldırım, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Halil İbrahim Varlı

ELAZIĞ