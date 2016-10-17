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Balkon demiri koptu, 2 kadın yere çakıldı

Elazığ’da bir balkonun korkuluk demirleri kopması sonucu bir kadın hayatını kaybetti, bir kadın da ağır yaralandı.

Balkon demiri koptu, 2 kadın yere çakıldı

17 Ekim 2016 18:16
Balkon demiri koptu, 2 kadın yere çakıldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, merkeze bağlı Yazıkonak Beldesi Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bulunan 6 katlı Sertkaya Apartmanın 3. katında meydana geldi. Naciye Yıldırım(61), komşusu Hatun Gök ile evin balkonunda dururken, yüklendikleri demir korkuluk koptu. İki kadın korkulukla birlikte aşağı düştü. 

Kadınların yere düştüğünü gören çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan iki kadın ambulanslarla Fırat Üniversitesi ile Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 61 yaşındaki Yıldırım, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.  

Halil İbrahim Varlı
ELAZIĞ  

Etiketler: balkon demiri


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