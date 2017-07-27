Balkon ve terasta kenevir yetiştiren 2 kardeş yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Andifli Mahallesi'nde bulunan bir evin teras katında ve balkonunda çiçek saksıları içerisinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Eve operasyon düzenleyen polis, 17 kök Hint keneviri, 5 adet konserve kavanozu içerisinde daralı ağırlığı 227,49 gram olan kurutulmuş Hint keneviri, metal tabaka, tütün kağıdı ve kağıt parçaları içerisinde daralı ağırlığı 21,53 gram olan Hint keneviri tohumu ele geçirdi. Olayla ilgili E.Y. ve kardeşi Ü.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şahıslar adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.