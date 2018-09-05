Balkona gülerek çıktı ama...

Edinilen bilgiye göre, Talatpaşa Mahallesi'nde ikamet eden ablasının evine gelen Gökhan isimli bir genç gece geç saatlere kadar oturdu. Geç saatte uyumanın etkisi ile sabahta uyanamayan genç, akrabalarını harekete geçirdi. Defalarca kez telefonla arandığı ve kapının çaldığı halde uyanmayan gencin yakını polise ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle 3'üncü kata tırmandı. Kısa sürede sokaktaki diğer sakinler de toplandı. Evin açık olan balkon kapısından merdivenle içeriye giren itfaiye ve gencin yakınları, uyuduğunu gördü. Karşısında itfaiye ekiplerini gören genç neye uğradığını şaşırırken daha sonra balkona çıkararak şaşkın bakışlarla "uyuyakaldım"dedi.

Murat Delice

