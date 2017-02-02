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Balkondan atlayan diş hekiminden kötü haber

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 11 katlı bir apartmanın 5’inci katındaki evinin balkonundan aşağıya atladığı iddia edilen diş hekimi Özgür Özen hastanede yaşamını yitirdi.

Balkondan atlayan diş hekiminden kötü haber

02 Şubat 2017 14:12

Özel bir poliklinikte diş hekimi olan 38 yaşındaki Özgür Özen, iddiaya göre dün gece saat 21.40 sıralarında evinin 5’inci katından aşağıya atladı. Kadını gören fark eden apartman sakinleri, durumu 112 ve polise bildirdi. Olay yerinde yaşadığı anlaşılan Özen, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunda çok sayıda kırık olan ve iç kanama geçirdiği tespit edilen Özgür Özen, durumunun ağırlaşması üzerine sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Bir yıl önce eşinden boşandığı belirtilen 2 çocuk annesi Özgür Özen’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna oradan da, defnedilmek üzere Korkuteli ilçesine gönderildi. 

Suat Metin

Etiketler: diş hekimi, kötü haber


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