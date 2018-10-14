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Balkondan atlayarak kaçan hırsız yakalandı

Balkondan atlayarak kaçan hırsız yakalandı
Balkondan atlayarak kaçan hırsız yakalandı

Samsun'da balkona tırmanarak girdiği 2. kattaki evde ev sahibi kadınla göz göze gelen hırsız, kaçtıktan sonra polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ö. adlı hırsız geceleyin ikinci kattaki evin balkonundan içeri girdi. Yatağında yatan ev sahibi kadın ile göz göze gelen K.Ö., kadının feryat edip bağırması üzerine balkondan atlayarak kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu K.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulaması tamamlanan K.Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Muhammer Ay 

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