Balkondan düşen adam öldü!

Bozyokuş Mahallesi Sivrisaz Sokak'ta bulunan apartmanda meydana gelen olayda, Halil İbrahim Çaltıcak, dengesini kaybederek 2. kattan düştü.

Bir süredir kızı ile birlikte yaşadığı öğrenilen Çaltıcak'ın sabah kahvaltı yaptıktan sonra balkona çıktığı öğrenildi. Şahsı yerde hareketsiz şekilde bulun yakınları durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı adamı Dursunbey Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan şahsın yakınları hastaneye akın etti. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Hüdayi Demirhan