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Balkondan düşen çocuk toprağa verildi

Bursa'da balkondan düşerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı.

Balkondan düşen çocuk toprağa verildi

26 Ağustos 2018 14:47

Olay, dün Yıldırım’a bağlı Emirsultan Mahallesi Gündoğdu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nigar Karakaya (36), oğlu Abdulvahap Karakaya (3) ile birlikte yatalak annesini ziyarete geldi. Evde çocuk oyun oynadığı sırada bir anda balkondan aşağıya düştü. Bunu gören anne sinir krizi geçirerek, kendisini 5. kattan aşağıya atarak aracın üzerine düştü. Anne Devlet, çocuk ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, annenin ise durumunun iyiye gittiği öğrenildi. 

Abdulvahap Karakaya'nın cesedi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Emirsultan Mahallesi'ndeki Zeyniler Camii'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından küçük çocuk Kestel İlçe Mezarlığı'na defnedildi. Bir erkek çocuğu daha olduğu öğrenilen baba İbrahim Karakaya, ayakta durmakta güçlük çekti.  

Ahmet Faruk Çabuk
 

 

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