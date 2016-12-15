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Balkondan düşen liseli Tolgay hayatını kaybetti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir lise öğrencisi evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.


15 Aralık 2016 11:39

Alınan bilgiye göre, İskenderun Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Osman Üstünbaş'ın 14 yaşındaki oğlu Tolgay Üstünbaş, Modernevler Mahallesindeki 5 katlı binanın 4. katındaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tolgay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İskenderun Doğa Koleji 9'uncu sınıfta okuyan Tolgay Üstünbaş'ın ölümü, ailesinin yanı sıra öğretmenlerini ve arkadaşlarını büyük üzüntüye boğdu.

Tolgay Üstünbaş'ın cenazesi Osmaniye’de gözyaşları arasında toprağa verildi.  

Mustafa Mert

Etiketler: liseli Tolgay


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