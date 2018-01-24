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Balkondan düştü, demir korkuluklara saplandı

Ümraniye'de 4 katlı binanın balkonundan, dengesini kaybederek bahçe demirlerinin üzerine düşen kişi ağır yaralandı.

Balkondan düştü, demir korkuluklara saplandı

24 Ocak 2018 23:58

Olay, 22.30 saatlerinde, Yamanevler Mahallesi Ayfer Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın 4'üncü katının balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybeden Murat Yalçınkaya, bahçe demirlerinin bulunduğu alana düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bahçe demirlerinin vücuduna saplandığı Yalçınkaya'yı itfaiye ekipleri demirleri keserek bulunduğu yerden kurtarabildi. Ağır yaralanan Yalçınkaya, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
 

Aydemir Kadıoğlu
 

 

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