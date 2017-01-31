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Balkondan korkuluğa düşen kadını itfaiye kurtardı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde balkondan korkuluk demirinin üzerine düşen kadının itfaiye kurtardı.

Balkondan korkuluğa düşen kadını itfaiye kurtardı

31 Ocak 2017 16:35

Olay; Esenköy Mahallesinde meydana geldi. İddialar göre; Esenköy Mahallesi’nde yaşayan Nilüfer Çene (40), evinin balkonuna giren ağaç dallarını budamak isterken dengesini kaybederek düştü. Balkondan evinin bahçe korkuluk demirinin üzerine düştü. Balkondan demir korkuluk üzerine düşen Çene el ve ayağına demir çubuklar saplandı. Çene’nin acı içinde kıvrandığını gören akraba ve komşuları hemen itfaiye ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri yaptığı titiz çalışmayla 40 yaşındaki kadını bulunduğu zor durumdan kurtararak 112 Ekiplerine teslim etti.
Hastaneye kaldırılan Nilüfer Çene’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. 

Murat Yalçın

Etiketler: balkon, düşen kadın, muğla


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