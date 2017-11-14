Diğer
Kategoriler

Balona röveşata çeken gencin ağabeyi konuştu

Ankara Kızılay’da caddede yürürken balona röveşata çekmeye çalışmasıyla gündeme gelen 24 yaşındaki Gülbey Türkücü’nün ağabeyi Adem Türkücü, kardeşinden 3 aydır haber alamadıklarını, tek dileklerinin bir an önce kardeşini bulmak olduğunu söyledi.

Balona röveşata çeken gencin ağabeyi konuştu

14 Kasım 2017 14:22
Balona röveşata çeken gencin ağabeyi konuştu - Tıkla İzle

Ankara Kızılay’da Atatürk Bulvarı üzerindeki bir kuyumcu dükkanı önünde havadaki balona röveşata çekmeye çalışıp başarılı olamayan gencin, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaşayan ve 3 aydır da ailesinin kendisinden haber alamadığı 24 yaşındaki Gülbey Türkücü olduğu ortaya çıktı. Görüntüleri izleyen anne Ayşe Türkücü ve oğlu, 3 aydır aradıkları Gülbey Türkücü’yü bulmak üzere Ankara’ya gitti.

Görüntünün kaydedildiği günden beri de izine rastlanmayan Gülbey Türkücü’nün ağabeyi Adem Türkücü’ye (29) İHA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin, daha önceden de sık sık evden ayrıldığını, 1-2 gün sonra tekrar geri döndüğünü anlattı. Ağabey Türkücü, "3 aydır kayıp. Kendisine hiçbir şekilde ulaşamadık. Ta ki internette yayılan balona röveşata attığı videoyu görene kadar. Sosyal medyada paylaşılan videoyu görünce haberdar olduk. Normalde çıkar 1-2 gün gezerdi. Normalde bu kadar uzamıyordu. Eve dönmeyince polise kayıp başvurusunda bulunduk. Polisler de işlemlerini yaptılar. Bugüne kadar bir şey öğrenemedik. Yakın zamanda bir görüşmesi oldu. Annemi telefonla aradı. Annemin numarasını ezbere biliyordu. Konuştu, 'geleceğim' dedi. Biz de 'tamam' dedik. Polise de Ankara'ya gezmeye geldiğini ve tekrar evine döneceğini söylemiş. Ama dönmedi. Ankara’da çalıştığı bir iş yoktu" dedi.

Kardeşinin rahatsızlığı olduğunu dile getiren ağabey Türkücü, "Rahatsızlığı var ama psikolojik değil. Adana’ya birkaç kez tedaviye götürdük. Annemler götürmüştü. Doktor onlara kardeşimin rahatsızlığının psikolojik hastalığa yakın olduğunu söylemiş. Tam anlamıyla psikolojik olmadığını söylemiş. 15-25’li yaşlar arasında yakalanacağı bir hastalıkmış. Tedavisi de devam ediyordu. Birkaç gün de hastanede yattı" şeklinde konuştu.
3 aydır kayıp olarak aradıkları kardeşi Gülbey Türkücü’nün çok sevdiği futbolu ve okulunu bırakmasında da bu rahatsızlığının etken olduğunu anlatan ağabey Türkücü, “Kardeşim, Elbistan’ın amatör kulüplerinde oynadı. Maçlara çıktı. Okulda da başarılıydı. Okul turnuvalarında da başarılı olmuştu. Yetenekleri herkes tarafından biliniyordu. Rahatsızlık geçirince okulu da futbolu da bıraktı” ifadelerini kullandı.

Ağabey Adem Türkücü, son olarak, “Vatandaşlardan beklentimiz, kardeşimi gören ya da duyan olursa Allah rızası için bizlere bildirmeleri. Ulaşırlarsa inşallah o vesile ile kardeşimizi buluruz” diye konuştu.

Murat Sürücü 

 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç