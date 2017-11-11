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Balondan sızan helyum gazı bomba gibi patladı

Hatay'ın Defne ilçesinde bir evin içerisinde şişirilen balonlardan helyum gazı sızması sonucunda meydana gelen patlamada bir evin iki duvarı yıkıldı.

Balondan sızan helyum gazı bomba gibi patladı

11 Kasım 2017 06:45

Hatay'ın Defne ilçesindeki Turunçlu Mahallesi civarında balon şişirilmek için kullanılan helyum gazının bulunduğu Bir binanın zeminde katında peş peşe patlamasının ardından bir evin duvarları yıkıldı. Apartman sakinlerinin Büyük bir patlama sesi duyması üzerine Polise haber vermesinin ardından olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede ve ev sahiplerinden aldıkları ilk ifadelere göre,Bir ailenin yaşadığı evde emekli olan anne ve babasına maddi destek sağlamak isteyen ve öğrenci olan kardeşlerin okul dışında balon sattıkları bu yüzden evde helyum gazı kullanarak balon şişirdikleri patlamanın da gaz sızması sonucunda meydana geldiği belirlendi. Bina sakini Cüneyt Mansur yaptığı açıklamada, Evde otururken Büyük bir patlama sesi duydum ve oturduğum ev sarsıldı. Bunun üzerine hemen aşağıya inerek Binanın arka tarafına baktım ve duvarların yıkıldığı gördüm hemen Polise haber verdim dedi. Aşağıya indiğim zaman helyum gazı kokusunu aldığı ifade eden Mansur Evde oturan Aile binaya 15 gün önce taşındılar pek fazla tanımıyoruz. Ancak bu gece ellerinde iki büyük balon ile eve geldiler muhtemelen onlar patladı ve duvarları yıktığını ifade etti. Patlamanın meydana geldiği ev sahipleri ile Bina sakinleri arasında küçük çapta tartışmalar yaşandı polisin araya girmesiyle her iki tarafta sakinleştirildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor

Etiketler: bomba, Helyum gazı

 

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