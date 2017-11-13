Balonla zayıflama dönemi

Türkiye Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği Başkanı ve Medistade Hastanesi Koordinatörü Prof. Dr. Emin Ersoy, içi 500-600 cc sıvıyla şişirilen bu balonun, vücut kitle indeksi (VKİ) 30-35 arasında olan ve ameliyat şartları oluşmamış hastaların yanı sıra süper morbid obezlere operasyon öncesi uygulanabildiğini kaydetti.

Endoskopik yöntemle, anestezist eşliğinde yapılan bilinçli sedasyon altında uygulanan bu yöntem ile Ersoy, “Hastalar aç olarak kliniğe gelirler, önce tanısal endoskopi yapılıp midenin balon uygulamasına uygun olup olmadığına bakılır, sonrasında da balon ağız yoluyla mide içerisine yerleştirilir ve endoskop ile görülerek 500-600 cc şişirilir” dedi. Prof. Dr. Ersoy, işlem sonrasında hastanın uyandırılarak birkaç saat klinikte dinlendirildiğini ve önerilerle evine gönderildiğini sözlerine ekledi.

İki tip balon olduğunu belirten Ersoy, “6 ay süreyle mide içerisinde bırakılanlar, 12 ay süreyle bırakılanlar ve ayarlanabilir olanlar.” Hastanın tercihine ve uygulayıcı hekimin önerilerine uyularak karar verildiğinin altını çizen Prof. Dr. Ersoy, “Mide şikayeti olanlarda toleransın az olacağına inanılanlarda kısa dönemli bir balon seçilirken, daha toleranslı hastalarda 12 aylık ve ayarlanabilir olanlar seçilebilir” diye konuştu.

Her iki balon uygulamasında da hastalara mide asidini azaltan, bulantı önleyici ilaçlar verilebildiğini ve 12 aylık balonların da ayrıca ayarlanabilir ve kilo veriş hızına bağlı şişirilip indirilebilir olduğunu belirten Prof. Dr. Ersoy, “Hastaların geçici dönemlerde bulantı kusmaları ve karın ağrıları olabilir. Bunları önlemede ilaçlar kullanılır. Genellikle ilk 2 hafta sonrası bu şikayetleri azalır ya da kaybolur. Hastalar balon ile yaşamayı öğrenmeye başlarlar” dedi.

İntragastrik balonu olan hastalar neler yer ve içerler

Prof. Dr. Ersoy, intragastrik balon takıldıktan sonra hastaların nasıl beslenecekleriyle ilgili olarak da, “İntragastrik balon takıldıktan sonra , ilk 2 hafta yumuşak kıvamlı gıdalar tüketilir. Genellikle yağlı ve şekerli gıdalardan uzak, küçük öğünler halinde ama sık sık şeklinde bir beslenme düzenine geçilir. Balık, tavuk, lifli gıdalar, et, yumurta, fazla olmayan meyve, çok sıcak olmayan çay, ıhlamur gibi gıdalar tüketilirken, çikolata, pasta, börek, asitli içecekler, ağır kızartmalardan özellikle kaçınılmalıdır.”

Hastalar nasıl kilo verir

Türkiye Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Emin Ersoy, intragastrik balonu olanların midelerinde sürekli bir dolgunluk ve doygunluk hissi olduğu için daha az yediklerini, iştahlarının da daha az olduğunu belirterek, “Böylece daha az kalori alıp kilo vermeye başlarlar. İlk 6 ay içerisinde kişiye özel 15-20 kilogram kayıpları olur bazen bu miktar daha da fazla olabilir. Önemli olan balon çıkartıldıktan sonra da edindikleri yeni beslenme alışkanlıklarını korumalarıdır” dedi.

Prof. Dr. Ersoy, bu aşamada kalorisi yüksek şekerli gıdalardan ve yağlardan uzak durmaları, hareketlerini artırmaları gerektiğinin altını çizerek, “Yemek sonrasında yapacakları 10 dakikalık yürüyüşler metabolik hızlarını artıracak ve daha sağlıklı kilo vermelerine neden olacaktır.”

İntragastrik balon nasıl çıkartılır

Prof. Dr. Ersoy, intragastrik balonun tıpkı takıldığı şekilde, anestezi uzmanı eşliğinde bilinçli sedasyon ile ve özel bir ekipman ile balonun içerisi boşaltılarak ağızdan çekilip çıkartıldığını, çıkartma işleminden sonra da hastaların birkaç saat klinikte misafir edildiğini, ondan sonra gönderildiğini aktardı.

İntragastrik balon kimler tarafından takılır

Türkiye Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Emin Ersoy, intragastrik balonun obezite ile uğraşan genel cerrahi uzmanı ve gastroenterologlar tarafından takılabildiğinin altını çizdi ve “Uzman bir ekip ve donanımın olması hasta sağlığı ve güvenliği açısından önemlidir” uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Ersoy, olası problemlerle ilgili olarak da, “Nadir de olsa balon mide içerisinde kendiliğinden veya bir çarpma sonrasında patlayıp aktivitelerini kaybedebilir. Bu balon mide barsak sisteminde ilerleyip tıkanmalara yol açabilir. Bazen de hastalar takıldıktan sonra aşırı bulantı ve kusma ile balonu tolere edemezler ve erken dönemde çıkarılmaları gerekebilir” ifadelerine yer verdi.