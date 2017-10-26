Balparmak AR-GE Merkezi 500 bilim insanını ağırladı

Balparmak Ar-Ge Merkezi Laboratuvarı, dünyanın farklı bölgelerinden gelen kongre katılımcılarına ev sahipliği yaptı. Aralarında Dünya Arıcılar Birliği Başkanı Philip McCabe ile birlikte farklı uluslardan bilim insanı, arıcı ve sektör temsilcileri Balparmak Ar-Ge Merkezi’ni gezdi, tesisi ve yapılan çalışmaları da bizzat yerinde görme şansına sahip oldu.

Balparmak 450 balın analizini yaptı

Şirket açıklamasına göre Dünya Arıcılık Ödülleri 2017 kapsamında dünyanın pek çok yerinden gelen 450 bal numunesi, dünyada sadece bal ve diğer arı ürünlerini analiz eden en büyük merkez olma ünvanına sahip Balparmak Ar-Ge Merkezi Laboratuvarı’nda analiz edildi. Gelişmiş laboratuvar test cihazları ve uluslararası analiz metotları kullanılarak kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik, mikroskobik ve duyusal özelliklerinin belirlenmesi açısından en az 92 parametrede analiz edilen ballar, yapılan değerlendirmenin ardından yarışmada yer almaya hak kazandı.

“Türk arıcılığında yeni dönem

Balparmak olarak, Türk arıcılığının ve Türkiye’nin en önemli değerlerinden biri olan Türk Çam balının dünya çapında tanıtılmasına liderlik ettiklerini belirten Altıparmak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak; “Dünyanın bu en faydalı besini olan balın doğallığını ve saflığını korumak ve onu kaliteli yaşamın vazgeçilmez bir unsuru haline getirmek, böylece balın değerini hem Türkiye’de hem de dünyada hak ettiği en yüksek düzeye çıkarmak için pek çok çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalarımızı Kongre kapsamında konuklarımız ve on iki binden fazla katılımcı ile paylaşma fırsatı bulduğumuz için gururluyuz. Artık Türk arıcılığı için yeni bir dönem başlıyor. Balparmak olarak öncelikli görevimiz Türk Çam balını dünyaya tanıtmak” diye konuştu.