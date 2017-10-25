Baltalı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Edinilen bilgiye göre, Ramazan G., Mehmet G. ve Ramazan G. arasında babalarından kalan ev nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Mirası paylaşamayan kardeşler arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından kardeşler arasında Adıyaman Sümer Meydanı Ulu Cami önünde kavga çıktı. Kardeşlerin kavgasına kendi çocukları da dahil olunca ortalık savaş alanına döndü.

Baltalı, bıçaklı ve sopalı kavgada Ramazan G.’nin çocukları Halil İbrahim G. (21) ve amca oğlu Mehmet Şükrü G. (18) bıçakla yaralandı. Kavgaya çok sayıda polis müdahale etti. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Park Hospital'a kaldırıldı.

Yaralılardan Halil İbrahim G. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden gencin cenazesi hastane morguna konuldu. Ailenin yakınları morg önünde sinir krizleri geçirdi. Olay yerinde bulunan küçük balta, bıçak ve sopa ise polisler tarafından delil olarak alındı.

Kavga ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Ahmet Arslantaş